Qui n’est pas effrayé à l’idée qu’un jour le noir se fasse devant ses yeux ? Cette peur du noir, qui nous taraude depuis l’enfance est la peur du vide, du « plus rien », de ne plus exister. Cette conférence est l’occasion de découvrir, grâce à des témoignages autour du handicap visuel, qu’il n’en est rien, bien au contraire. L’occasion de découvrir comment l’aveugle voit – autrement qu’avec les yeux – le monde et les êtres qui l’entourent et parfois mieux que nous.