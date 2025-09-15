En France, près de 600 000 personnes souffrent d’un trouble du bégaiement. Pour Constance, 15 ans, chaque mot est une lutte. Nous avons suivi son parcours lors d’un stage intensif de 3 jours, une méthode choc qui pourrait lui permettre de retrouver une parole fluide et de reprendre confiance en elle. Découvrez son histoire bouleversante, entre souffrance, espoir et renaissance.