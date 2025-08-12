Documentaire

Les patients du professeur Salkovkis sont sur la bonne voie mais pour le thérapeute, ce n’est qu’une étape.

Le lendemain, en compagnie d’un membre de l’équipe thérapeutique les 3 agoraphobes vont être confrontés à un nouveau challenge : il vont devoir prendre le train. Une épreuve décisive pour des malades qui renoncent souvent au moindre déplacement tant ils sont terrorisés par la foule, les bruits et le sentiment d’être enfermé dans un lieu public.

Nos trois patients réussiront-ils à relever ce défi ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Agoraphobes, ils veulent guérir »

