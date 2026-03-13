Pour commencer, Franck Ferrand retrace la carrière du n°2 du régime nazi, le maréchal Goering.
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Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Michel Foucault sont souvent accusés d’avoir soutenu la révolution iranienne et la dictature...
C’est à l’âge de vingt-deux ans qu’André Citroën, alors jeune ingénieur, fait une découverte qui marquera l’histoire de l’automobile....
Avril 1943. Les services américains interceptent et décryptent un message capital : l’amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de...
L’année 1979 ne représente pas seulement une date dans les manuels d’histoire ; elle symbolise le moment où l’équilibre...
Dans l’Italie de Mussolini, tout le monde ne se résigne pas. Dès les années 1920, des militants, des intellectuels...
Comprendre l’origine de la Grande Guerre, c’est plonger dans un labyrinthe de tensions accumulées pendant des décennies. En 1914,...
Mai 1968. Deux mots, une date, une secousse qui continue d’ébranler la mémoire collective française. Cinquante ans après les...
Entre 1941 et 1945, dans les rangs de la Wehrmacht ou de la SS, puis de la Milice, près...
Comment, en 1921 à Berlin, un meurtre et un procès cathartiques rendirent aux Arméniens une petite part de justice....
Fin août 1944, après des années d’occupation, Paris est sur le point d’être libéré. Hitler acculé, donne l’ordre de...
Au lendemain de la défaite de la France contre l’Allemagne nazie, le 23 juin 1940, Adolf Hitler effectue une...
29 avril 1914, jour historique en Abitibi. Nous sommes à la gare d’Amos où l’abbé Ivanhoë Caron débarque avec...
Documentaire qui retrace en six épisodes la montée et la chute du nazisme. L’historien Ian Kershaw est le conseiller...
Ce documentaire retrace certains événements décisifs qui ont marqué six années de guerre maritime. La royal Navy et l’US...
15 août 1944, deux mois après la Normandie, les Alliés lancent un deuxième débarquement en France. Nom de code :...
En Irlande du Nord, la majorité protestante est unioniste, souhaitant le maintien de l’Union avec la Grande-Bretagne. Cette faction...
Coproduite par la BBC, cette série documentaire décortique les rouages de l’empire médiatique de Rupert Murdoch. Ce deuxième volet...
Dernier volet de cette exploration fascinante de la décennie qui a fait marcher l’homme sur la Lune. Michael Collins, Buzz...
S’il est un pays qui se trouve fréquemment à la « une » des médias, c’est incontestablement Israël. L’édification de cet...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands, les U-Boot, ont joué au chat et à la souris avec...
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