Documentaire



La Colombie possède la biodiversité la plus riche au monde après le Brésil, mais cet écosystème est mis à mal par un nouveau fléau : la déforestation. Après des années de lutte contre la guérilla et les trafics, les militaires colombiens traquent des coupeurs de bois illégaux qui abattent des milliers d’hectares de forêts primaires chaque année. Entre lutte et pédagogie auprès des populations les plus jeunes, toutes les méthodes sont mises en œuvre pour contrer cette catastrophe aux conséquences désastreuses pour la faune et la flore du pays. Un documentaire d’Antoine Boddaert.