Documentaire



En matière de santé, femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Mais les différences biologiques sont loin d’être seules en cause : les représentations sociales liées au genre féminin ou masculin jouent sur l’attitude des patients, du corps médical et des chercheurs. Ce qui peut péjorer la prise en charge.

Un reportage de Virginie Brawand et Christian Fargues.