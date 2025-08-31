Documentaire

Chinbayar poursuit sa quête pour sauver sa famille en se rendant à la mine géante d’Oyu Tolgoï.

Là-bas, il fait la rencontre Khandaa, un éleveur nomade, qui a été témoin de

l’implantation de ce site minier dans le désert. Les puits d’extraction du père de Chinbayar semblent bien dérisoires à côté de l’immensité de cette terre dévastée.

Dans la sérénité du campement de Khandaa et d’Okhinoot, Chinbayar prend connaissance des difficultés auxquels les éleveurs nomades ont dû faire face depuis le développement des compagnies minières en Mongolie.

Extrait du film : « Mongolie, le chaman et l’orpailleur »

Réalisation : Laurent Chalet and Anne-Sylvie Meyza

