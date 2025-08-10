Jérémy, un policier de la Brigade Criminelle de Lens, est à la recherche d’un groupe de braqueurs qui sévit dans la région. Ces malfaiteurs sont rapides et prudents, ce qui en fait des cibles difficiles à coincer. Cependant, ce jour-là, Jérémy a une chance de les trouver : la voiture utilisée pour deux des braquages a été découverte dans la région. Il décide donc de monter une planque afin de les surprendre, et commence à s’intéresser de près à l’ancien propriétaire du véhicule, qui semble louche. Pour l’aider dans cette affaire, la plus complexe de sa carrière, Jérémy va devoir utiliser toute son expérience, et se servir de son réseau d’informateurs, lancer des analyses ADN, et éviter les fausses pistes. Durant deux mois