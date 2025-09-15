Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Nicole Saada Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...

Documentaire 24 ans dans une cave Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...

Documentaire Go-fast aux frontières : le cauchemar des douanes Maroc – Espagne – France : voilà le chemin emprunté par les voitures chargées à bloc qui remontent jusqu’à...

Documentaire Arnaque : l’achat qui vire au drame Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...

Documentaire Le procureur voulait qu’elle soit coupable : l’histoire d’Amanda Knox En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47...

Podcast L’affaire Maureen Jacquier En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...

Podcast Ted Kaczynski : de mathématicien à terroriste 11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....

Documentaire Lille : insécurité dans la capitale du nord À Lille, quand la nuit tombe, le danger rôde. Les voleurs ciblent les passants distraits, profitant de l’effervescence nocturne...

Documentaire La mythique brigade de la Crim’ La Crim’, comme on l’appelle, c’est la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres à Paris. Réputée pour...

Documentaire Gary Ridgway, le tueur de la Green River Le mode opératoire de Gary Ridgway consistait à avoir des relations sexuelles avec ses victimes, les étrangler et de...

Documentaire Tabous, révélations et secrets de famille Les gendarmes redoutent ce genre d’affaires… Ce matin, à la brigade des recherches de Cambrai, l’adjudant Girard doit entendre...

Documentaire Péages : le prix à payer pour partir en vacances Chaque été, plus de 100 millions de véhicules empruntent les autoroutes françaises, dont 8 800 km sont payants. Avec...

Documentaire Son ex a enlevé leurs enfants Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...

Documentaire Alcool au volant, vitesse, accidents… Paris sous haute surveillance Vitesse excessive, changement de voies, consommation d’alcool et de stupéfiants, traversées irrégulières de la chaussée : chaque année la...

Documentaire Jacques Mesrine (2/2) Construit comme un thriller, ce documentaire raconte, au travers d’images d’archives et de témoignages inédits, le parcours du plus...

Documentaire Cambriolage, voleurs sous surveillance Le chiffre est inquiétant : après six années de baisse, les cambriolages de résidences principales ont augmenté de 11,9...

Documentaire À Grenoble, le face-à-face tendu entre dealers et policiers L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...

Documentaire Secours en montagne – EP5 – La guerre des poids Par rapport à la saison d’hiver, cet épisode estival nous permet de découvrir une typologie très différente des accidents...