Documentaire

Plongée nocturne en Corse, où Christophe Leonardi et son équipe traquent les braconniers. Armés et prêts à intervenir, ils mènent une opération tendue contre ces délinquants qui n’hésitent plus à défier les forces de l’ordre. Entre courses-poursuites et techniques de surveillance avancées, suivez cette immersion dans la lutte contre le braconnage en pleine nature. Une bataille pour protéger la faune face à un business illégal en plein essor.