Documentaire

1994. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, des cambrioleurs dérobent dans la Galerie nationale d’Oslo le tableau le plus connu d’Edvard Munch, « Le cri ». Les soupçons se portent rapidement sur l’ex-footballeur norvégien Pål Enger. La police norvégienne et Scotland Yard se lancent dans une opération d’infiltration et parviennent finalement à confondre le voleur.

Le 12 février 1994, alors que la Norvège et ses forces de police ont les yeux rivés sur la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver de Lillehammer, deux hommes s’introduisent dans la Galerie nationale d’Oslo et dérobent Le cri d’Edvard Munch. Sur place, les enquêteurs trouvent un message qui les fait bondir : « Merci pour la mauvaise surveillance. » Les soupçons se portent immédiatement sur Pål Enger, un ancien footballeur professionnel devenu criminel, déjà auteur d’un vol au musée Munch en 1988. Mais le malfrat a un alibi… Le commissaire Leif A. Lier, en charge des investigations, se tourne vers la brigade de protection des biens culturels de Scotland Yard, qui monte une opération secrète : un agent infiltré au musée Paul-Getty de Los Angeles est envoyé en Norvège pour « acquérir » le tableau. La transaction, menée avec l’aide du marchand d’art Einar Tore Ulving, aboutira à l’arrestation des voleurs et à la restitution du chef-d’œuvre de Munch, trois mois après les faits.

Rebondissements

Filmé à la manière d’un polar scandinave, cet épisode retrace le vol rocambolesque du Cri à travers les témoignages des différents acteurs impliqués dans l’affaire : l’inspecteur Leif A. Lier et son confrère britannique Richard Ellis, le médiateur désigné Einar Tore Ulving, pris au cœur d’un jeu dangereux entre policiers et gangsters, et le voleur lui-même, Pål Enger. Personnalité haute en couleur, ce féru de peinture raconte avoir agi par goût du risque et de la provocation, à l’image du faire-part qu’il a fait paraître dans le journal pour annoncer la naissance de son fils, venu au monde « en poussant un Cri » !

