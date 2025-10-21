Podcast

Le 10 avril 1984, une nuit de printemps agitée tombe sur San Francisco. Depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle s’abat sur la Californie et oblige les habitants de l’une des plus grandes villes du pays à se cloîtrer chez eux.

Dans un immeuble non loin du centre-ville, la famille Leung s’apprête à passer à table. La petite Mei, dans sa chambre en train de faire ses devoirs est appelée par sa mère pour aller chercher le courrier. Tout en légèreté, la petite se lève, se dirige vers la porte d’entrée. Son père, qui est en train d’éplucher des oignons, lui envoie un baiser de la main. Mei lui répond d’un geste et quitte l’appartement.

L’atmosphère qui règne dans les couloirs, directement, lui saute à la gorge. L’ascenseur, un peu plus loin, est condamné par une feuille de papier accrochée : En panne. Pas le choix donc, ce sera la cage d’escalier… Mei descend un premier étage, tente d’allumer la lumière. Le néon crépite et s’allume finalement. La petite hésite à remonter chez elle. Après tout, le courrier pourrait bien attendre jusqu’à demain. Mais elle se ravise. Ses parents lui ont appris à vaincre ses peurs. À l’étage du dessous, elle a beau appuyer sur le bouton pour enclencher les lampes, rien ne se décide à fonctionner. Pourtant, à intervalles réguliers, non loin d’elle, un point rouge s’allume et s’éteint. C’est une cigarette. Ce monstre qui fume dans l’obscurité, il porte un nom : Richard Ramirez.

Il ne prend même pas la peine de se présenter. Il se saisit de la gamine. Ses parents ne sont qu’à quelques mètres d’elle. Mei tente bien de crier, de se débattre. Mais l’homme qui la tient est grand, fort, jeune. Une main collée sur sa bouche, elle ne peut rien faire d’autre que subir.

Ramirez, hagard, porté par des puissances qu’il vénère, descend les étages à toute vitesse. Il prend la direction des caves, enserrant Mei de toute sa force. Lorsque le sous-sol commun aux autres résidents est atteint, Mei est relâchée. Personne n’est là pour l’entendre. Richard Ramirez, sauvagement, se jette sur la fillette et la frappe, sans ménagement jusqu’au moment où, au bout de ses forces, la petite cesse de résister.

La suite de la scène est inénarrable. Le monstre saisit la fillette. La déshabille. Et la viole. Les plaintes de l’enfant se mêlent aux grognements de son bourreau. Ramirez achève son crime odieux en l’étranglant, afin qu’elle perde connaissance. Il ne prend pas la peine de la rhabiller, ne l’achève pas encore.

Le tueur a un message à faire passer. Hissant le corps à bout de bras, il se sert de son chemisier pour la pendre à une structure se trouvant au-dessus de l’un des murs de la pièce, il lui écarte les bras à la manière du Christ sur la croix. Alors que la petite est en train de perdre la vie, Ramirez dessine au sol une espèce de pentacle à peine visible. Il disparaît ensuite dans la nuit.

Mei, elle, n’avait aucune chance. Il ne lui manquait pourtant que quelques centimètres pour se tirer d’affaire. Le tueur a-t-il fait exprès de la laisser si près du sol ? Quoi qu’il en soit, la fillette, à bout de forces, est dans l’incapacité de tendre ses pieds assez fortement vers le sol pour prendre appui et se donner de l’air. Elle meurt, asphyxiée. C’est le premier meurtre de Richard Ramirez. Il le dédie à Satan et entame une innommable série.

C’est peu après ces événements qu’il commence à avoir des hallucinations. Elles ne le quitteront plus. Il quitte l’école, traîne seul dans le centre-ville, se drogue…

Tout le nœud de la personnalité de Ramirez vient de là : son enfance horrible durant laquelle il ne peut pas se construire convenablement le pousse à passer à l’acte. Sa période d’activité, finalement assez courte, dure à peine plus d’un an entre avril 1984 et la fin de l’été 85. Entre Los Angeles et San Francisco, Ramirez va tuer 13 fois. Quelles ont été les autres victimes ? Qu’est-il arrivé à Ramirez pour qu’il mette fin à ses méfaits ? Suivez cette histoire glaçante dans ce podcast de L’Heure H.