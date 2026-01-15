Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...
Des influenceurs star dans la tourmente. Basés à Dubaï, Marc et Nadé Blata sont ciblés par des dizaines de...
Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...
Casabianda et sa prison unique en France
Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
Flics, leur vie en direct nous emmène dans le quotidien de celles et ceux qui ont décidé de consacrer...
À chaque fois, le mode opératoire est le même. Pendant des nuits de pleine lune, des vaches sont abattues...
Une commission de révision au résultat très attendu pour Marc Machin
Caméras et répression. Depuis dix ans, les Britanniques ont mis en place un plan de guerre contre les chauffards....
Paris ne dort jamais. Bagarres, course-poursuites, crises de démence sur la voie publique ou femmes battues, tel est le...
Après la disparition d’une businesswoman très influente de Beverly Hills, une émission dédiée à la recherche des malfaiteurs propose...
Nous partons pour une enquête exceptionnelle en plein cœur de l’organisation des Mawozos, le gang extrêmement dangereux qui sévit...
Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Jean-Marc Bloch raconte l’enquête et le démantèlement d’Action directe.
Drogues, cigarettes d’importation, voitures volées, les autoroutes françaises sont des grands axes empruntés par tous les trafiquants. Fondus dans...
André, urgentiste depuis maintenant 30 ans dans la commune d’Évreux, est en général de nature sereine lors de ses...
