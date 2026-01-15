Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les concours de beauté et la crèche des enfants suffisent-ils à surmonter le choc carcéral ? Nous avons suivis durant une année ces détenus et leurs famille. Qui sont ces Français qui ont pris le risque de gagner de l’argent grâce à la drogue ? Quel prix payent-ils aujourd’hui ?

Un documentaire de Thierry Gaytan