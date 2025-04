Documentaire

Plongée au cœur des nuits sous tension à Lille, capitale des Hauts-de-France. Entre rixes, trafics, agressions et fêtes clandestines, la BAC est sur tous les fronts. Dans l’un des commissariats les plus importants de France, les policiers enchaînent les interventions, parfois au péril de leur vie. De Wazemmes aux quartiers sensibles, ils luttent sans relâche contre une délinquance de plus en plus violente et décomplexée.