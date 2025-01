Conférence

Il est bien connu des mathématiques qu’il est possible de modéliser et d’étudier les systèmes sociaux tel que les liens amicaux, professionnels, … par des méthodes issues de la physique. On appelle ce champ d’étude la socio-physique. Quels types de connaissances sur le monde la socio-physique apporte-t-elle et quels enjeux soulève-t-elle ? Charlie Dworaczek est en dernière année de thèse dans le laboratoire de mathématiques de l’ENS de Lyon sur le thème des systèmes de particules en interaction.