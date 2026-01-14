Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les mathématiques de l’arc en ciel Lors d’une averse, la lumière du soleil se réfléchit sur les gouttes de pluie qui, telles des prismes, séparent...

Podcast Servir carrément la Science Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant...

Documentaire Je suis nul en math, et alors Plus de 2 millions d’adultes et 4 millions d’enfants souffrent de profonds problèmes en maths. Racine carrée, équations, ou...

Conférence Les mathématiques du couple Quel est le secret des couples qui durent ? Dans ce Talk qui mêle histoire, humour et modélisation, Laurent...

Article 4 faits insolites sur les chiffres Lorsque vous entendez parler de chiffres, vous pensez peut-être à des calculs, des statistiques ou des données financières. Pourtant,...

Conférence Origami et mathématiques, une rencontre entre artistes et chercheurs Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres cocottes. Il peut aussi s’agir...

Conférence Théorie des nombres Déjà le mathématicien grec Diophane (vers 250 après J. – C.) a su poser des problèmes qu’on n’a pu...

Conférence Du café aux mathématiques! Vous avez dit percolation ? Magnétisme ? Polymère ? C’est par l’étude des transitions de phase dans les modèles...

Conférence Histoires de spectres Dans les années 1920, une théorie mathématique (la diagonalisation des matrices) et une question physique (la détermination du spectre...

Conférence Les mathématiques pour vivre mieux Les mathématiques pour vivre mieux, une conférence données à l’invitation du département de mathématiques appliquées par Alfio Quarteroni, Professeur...

Documentaire Sur la route de l’infini | Voyages au pays des maths Dans cet épisode de nos voyages au pays des maths, on met le cap vers l’Infini. Et même au-delà,...

Conférence La meilleure et la pire des erreurs de Poincaré Le génial mathématicien Henri Poincaré est resté célèbre pour ses fulgurances et ses intuitions, mais aussi son style approximatif...

Podcast Il avait prévu la victoire de Trump Jamais 2 sans 3 ! Nous recevons notre ami John Antonakis, professeur de sciences comportementales à HEC Lausanne, qui...

Conférence Symétrie et asymétrie : les mathématiques des pavages et des kaléidoscopes Les œuvres de M.C. Escher et les fresques de l’Alhambra possèdent, en plus de leurs qualités artistiques, une profondeur...

Conférence Les mathématiques et comment elles sont en train de changer le monde Depuis l’aube de la civilisation, les mathématiques ont été au cœur du progrès humain. Jadis réservées aux calculs agricoles...

Documentaire Pique-nique sur le plan complexe | Voyages au pays des maths Les nombres irrationnels n’ont plus de secret pour vous ? Alors on met le cap sur un lieu de...

Documentaire Alicia Boole au pays des polytopes Au départ, il y a les cinq « solides platoniciens » bien-aimés des géomètres : le cube, le tétraèdre,...

Article La théorie de Ramsey : une analyse des structures inévitables dans le chaos La théorie de Ramsey représente une facette intrigante et profondément intellectuelle des mathématiques modernes. Reposant sur les principes de...