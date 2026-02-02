Ressources Dans la même catégorie

Conférence La créativité en musique et en mathématiques D’où nous viennent les idées et comment évoluent-elles ? Comment nait la créativité en musique ou en mathématiques ?...

Conférence Mathématiques : le désordre est presque sûr… Dans l’univers rigoureux des mathématiques, l’idée que le désordre est presque sûr n’est pas une simple intuition, mais une...

Conférence La naissance de la théorie de l’information Qu’est-ce que la théorie de l’information telle que postulée par Claude Shannon en 1948 ? Comment est-elle née ?...

Conférence Les mathématiques de l’arc en ciel Lors d’une averse, la lumière du soleil se réfléchit sur les gouttes de pluie qui, telles des prismes, séparent...

Podcast Servir carrément la Science Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant...

Documentaire Je suis nul en math, et alors Plus de 2 millions d’adultes et 4 millions d’enfants souffrent de profonds problèmes en maths. Racine carrée, équations, ou...

Conférence Les mathématiques du couple Quel est le secret des couples qui durent ? Dans ce Talk qui mêle histoire, humour et modélisation, Laurent...

Article 4 faits insolites sur les chiffres Lorsque vous entendez parler de chiffres, vous pensez peut-être à des calculs, des statistiques ou des données financières. Pourtant,...

Documentaire Flâneries infinitésimales | Voyages au pays des maths Point de départ de cet épisode de voyage au pays des maths : le paradoxe de Zénon. Ou la...

Documentaire Fractales: à la recherche de la dimension cachée

\r

On nomme figure fractale ou « fractale » une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée. Des formes fractales approximatives...

Conférence A quoi sert l’éducation aux maths en 5 leçons Que les mathématiques servent à la science, la société, l’économie est une évidence. Mais pourquoi éduquer aux mathématiques alors...

Documentaire L’odyssée des chiffres (2/3) – À la conquête du monde L’Inde bouleverse l’histoire des sciences et du calcul. L’invention du zéro permet d’écrire tous les chiffres du monde et...

Conférence Du café aux mathématiques! Vous avez dit percolation ? Magnétisme ? Polymère ? C’est par l’étude des transitions de phase dans les modèles...

Documentaire George Boole, génie des maths George Boole est né en 1815 dans une famille très modeste. Il réussit malgré cela à obtenir un poste...

Documentaire La suite de Fibonacci Des biologistes ont fait une découverte fascinante, chaque être vivant est organisé selon des principes mathématiques bien précis :...

Documentaire La théorie des graphes ou comment ne pas prendre la grosse tête Toute la question est de savoir comment faire un réseau «économique » et « robuste », mais qui ne...

Conférence Peut-on comprendre d’où vient l’efficacité des mathématiques en physique ? L’idée que les mathématiques sont le langage naturel de la physique est devenue banale et semble claire. Elle peut...

Documentaire L’extraordinaire aventure du chiffre 1 Un voyage autour du monde et dans l’Histoire, en quête des origines du chiffre 1, puis de l’arithmétique, en...

Conférence Des mathématiques pour comprendre la Planète La Terre est une planète complexe, avec une atmosphère, des océans, un manteau animé de mouvements de convection. Elle...