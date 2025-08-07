Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Affaire Jean Bastouill : le linge sale se lave en famille ! Jean Bastouill avait été condamné en première instance à 10 ans de prison pour avoir éliminé son gendre qu’il...

Documentaire Voyous contre commerçants chinois : Belleville se révolte A Belleville, les braquages des commerces chinois se multiplient et les malfaiteurs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux...

Documentaire Vol de téléphone, que faire pour éviter le pire C’est devenu un véritable fléau. Tous les jours des dizaines de téléphone sont volés dans la rue, les transports...

Podcast L’affaire Christian Van Geloven Tout commence le 19 octobre 1991 à Elne, dans les Pyrénées‑Orientales, lorsqu’Ingrid Van de Portaele et Muriel Sanchez, deux...

Documentaire Xavier Dupont de Ligonnès, la série(2/3) La piste du suicide Xavier Dupont de Ligonnès se serait donné la mort après avoir tué sa famille pour leur éviter le déshonneur...

Documentaire Xavier Dupont de Ligonnès, la série (3/3) La thèse de la cavale Xavier Dupont de Ligonnès aurait réussi s’enfuir à l’étranger grâce à un plan mûrement préparé. 10 ans après la...

Documentaire Xavier Dupont de Ligonnès, la série (1/3) Les clefs de l’énigme Au travers de témoignages de spécialistes de l’affaire et de proches de la famille, les équipes de Ligne Rouge...

Documentaire Curtis, chien tueur ? C’est un drame qui avait horrifié des milliers de Français. La mort, en novembre 2019, d’une jeunefemme enceinte, Elisa...

Documentaire Affaire Dandonneau: Assurance sur la mort | Partie 2 Après avoir lâché la somme de 3 millions de francs à la veuve Dandonneau, l’assemblée plénière des sociétés d’assurance...

Documentaire B.T.K, le serial killer de Wichita Dennis Rader, alias BTK est un tueur en série américain qui a assassiné dix personnes entre 1974 et 1991...

Documentaire C’est pas sorcier – La justice internationale Depuis 2002, la Cour Pénale Internationale, basée à La Haye, s’occupe de juger les crimes de guerre, les génocides...

Documentaire Police, gendarmes, GIGN : au coeur de l’action Pour les policiers, les gendarmes ou encore le GIGN, leur quotidien rime avec action. Ils doivent faire face à...

Documentaire Justine, l’effroyable meurtre Cinq jours après la mort de Justine, une jeune mère de famille près de Brive-la-Gaillarde. Lucas L. a été...

Documentaire Sectes, les sociétés secrètes les plus meurtrières d’Amérique Aux Etats-Unis, de nombreuses sectes aux rituels secrets se développent d’une façon inquiétante. Leurs dirigeants exercent un fort pouvoir...

Documentaire Enfants roms : au coeur des réseaux À 13 ans, Sorina n’a jamais été à l’école. Depuis des années, elle fait des allers et retours entre...

Documentaire Au coeur de (la vraie) police scientifique On ne le dira jamais assez : c’est toujours mieux à la télé qu’en vrai. Et bien les experts...

Documentaire Grand Banditisme – Les nouveaux parrains (2/2) L’évolution d’un caïd Farid B. , le milieu des réseaux au sein des cités à Marseille, l’arrestation du parrain...

Documentaire Comment la police taïwanaise fait régner l’ordre Unité de prestige de la police taïwanaise, la police montée est devenue l’attraction du pays pour la population et...