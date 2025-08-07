L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime financier, qui est présenté comme l’un des pires prédateurs, aurait mis fin à ses jours dans sa cellule échappant ainsi à son procès et à une condamnation de 45 ans de prison. Depuis, les langues se délient, les secrets se dévoilent révélant des ramifications à travers le monde entier et notamment en France où l’homme possédait un hôtel particulier, avenue Foch à Paris.
Réalisateur : Chloé Vienne