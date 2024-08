Documentaire

« Des Flics dans la Ville » est une série sur le travail journalier des policiers dans quatre des plus grandes et des plus dangereuses métropoles du monde : Johannesbourg, Saint Petersbourg, Istambul et Rio de Janeiro. Ces hommes et femmes chargés de faire respecter la loi et l’ordre sont confrontés à la « zone d’ombre », zone trouble et noire où s’expriment la rage, la colère, le ressentiment, où se commettent des actes répréhensibles… Avec eux, nous suivons le travail de ces policiers et leur manière de faire régner la loi.