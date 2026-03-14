Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...
Pendant six mois, des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, dans l’Etat de New...
Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...
Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au...
L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...
A Trappes, dans les Yvelines, le quotidien des hommes de la BAC, la brigade anti criminalité… Interpellations, contrôles… Voici...
Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon...
Ambre, 32 ans, suivez son quotidien en tant que seule femme de son unité de sauvetage.
La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est la plus grosse juridiction de France en nombre de dossiers traités...
Avec l’afflux de touristes pendant la période estivale, les pompiers de Narbonne sont sur le qui-vive.
Bandits, truands, escrocs, ils fuient la justice, et des policiers partent les chercher. Cela dure parfois 3 jours, 3...
Partons donc à Malte, décidée à obtenir des réponses après l’assassinat de la journaliste d’investigation. Daphne Caruana Galizia. Cette...
Arnaques, vols, abus de confiance, même lorsqu’ils se croient à l’abri derrière leur porte, les Français restent vulnérables. Une...
Ils semblaient former le couple idéal. Mais alors qu’ils voyageaient à travers les États-Unis, elle a disparu dans des...
Sur internet, des femmes proposent de porter un enfant pour les couples qui ne peuvent en avoir. Pour plusieurs...
Un jour, lorsqu’ils ont reçu la lettre d’un huissier, ils ont découvert qu’un autre leur avait volé leur nom...
Chaque année 70 000 chiens et chats seraient volés en France. Les maîtres de ces animaux se lancent alors...
Mark suit des proxénètes et les femmes travaillant pour leur compte dans la rue afin d’observer leurs méthodes :...
Avec 900 000 détenus, la Russie affiche le deuxième taux d’incarcération au monde, derrière les États-Unis. Les colonies pénitentiaires...
Chaque jour, 1,5 million de véhicules utilisent les autoroutes françaises, surveillées 24 h/24 par les gendarmes sur un réseau...
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