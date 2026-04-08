Retirer de l’argent dans un distributeur automatique de billets, effectuer un achat sur internet ou encore payer par carte à la caisse d’un magasin… Aujourd’hui, la carte bancaire est devenue un outil indispensable de notre quotidien. En France, 9 adultes sur 10 possèdent au moins une carte bancaire et à peu près 62 millions de petits rectangles de plastique sont en circulation. Mais être titulaire d’une carte bancaire, c’est aussi devenir la cible potentielle d’escrocs de plus en plus rusés. La fraude à la carte bleue est en effet un fléau en progression constante. Les chiffres sont impressionnants : l’année dernière, plus de 800 000 cartes bancaires ont été volées ou piratées ! Une fraude qui s’élèverait au total à plus de 450 millions d’euros par an ! Qu’ils officient en bandes organisées, ou qu’ils soient des hackers solitaires, ces escrocs sont devenus une priorité pour les services de police. Quant aux banques, elles ont monté des cellules spécialisées pour trouver les parades, faire obstacle aux pirates et repérer ces criminels souvent difficiles à identifier.