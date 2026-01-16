Documentaire

Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices colombiennes, ainsi que la DEA (Drug Enforcement Administration) et la CIA américaines, et même une unité d’élite créée spécialement, la Section de recherche, étaient à ses trousses, de Bogotá à Medellín.

Manolo d’Arthuys et Renaud Fessaguet revivent, avec ceux qui les ont organisées, ces longues heures de poursuite au coeur de la jungle équatoriale, où se terrait Escobar, dans de somptueuses villas, au milieu d’oeuvres d’art d’une valeur inestimable. C’est là que Tony Comiti a réalisé sa fameuse interview d’Escobar, véritable scoop mondial.