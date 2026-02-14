Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France....
Aux côtés des gendarmes, policiers et militaires, les animaux secondent quotidiennement nos forces de l’ordre. Chiens, chevaux, nous avons...
C’est une organisation secrète, discrète mais très puissante. La ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, règne en maître sur le sud...
Tout a commencé par un électrochoc : en mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, meurt...
A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...
Lors du week-end de la Toussaint, nombreux sont les chauffards sur les routes. Parmi eux, certains n’ont pas conscience...
Qu’advient-il des images de caméras de surveillance qui sont désormais partout ? Notre insécurité et la peur du terrorisme...
Le drame de Vaujany est aussi celui d’une montagne malade des sports d’hiver. Elle s’inscrit dans ce que fut...
En 1977, Agnès Le Roux, riche héritière d’un casino niçois, disparaît mystérieusement. Son amant, Jean-Maurice Agnelet, est vite soupçonné…...
En dix ans, Naples a vu sa fréquentation touristique baisser de 60 %. Règlements de comptes sanglants et rues...
En 2006, Jacques Maire, maçon dans la région de Dombasle-sur-Meurthe, est jugé pour l’enlèvement et le meurtre de Nelly...
Ils peuvent intervenir partout en France et n’ont besoin d’aucune autorisation judiciaire pour procéder à une fouille. Comment les...
Entretien intégral avec Ulrich Schmidt. A son actif, cinq meurtres, trois tentatives et un nombre incalculable de viols et...
Il est un des principaux trafiquant du pays. Son nom est associé à l’un des conflits les plus sanglants...
Le 12 novembre 2001, à Eysus dans les Pyrénées Atlantiques, le meurtre de Marguerite Lagrave a bien failli ne...
Priorité absolue, la sureté est le point le plus important des aéroports
En droit pénal, les infractions sont classées en trois catégories principales : les contraventions, les délits et les crimes....
Jour et nuit, pendant 6 mois, notre équipe a suivi de près les enquêteurs de la Brigade de Recherche...
Depuis de nombreuses années, le marchand d’art Pierre Antoine Tremblay fait parler de lui dans le milieu des arts...
Zones rurales, villages, petites villes : c’est le territoire d’action des brigades de gendarmerie. Et contrairement aux clichés, leur...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site