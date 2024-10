Documentaire



Afin de lutter contre la violence, la justice américaine multiplie les peines de prison à perpétuité. Mais en l’absence de structures d’accueil adaptées, les détenus sont condamnés à croupir en prison quel que soit leur état de santé. Ainsi, les maisons d’arrêt ressemblent de plus en plus à des hôpitaux gériatriques. Nécessitant peu de surveillance armée, les prisonniers vieillissants condamnés à perpétuité représentent pourtant une catastrophe économique pour les États qui se sont lancés dans la politique du tout-répressif. Si l’on en croit les études récentes, ils coûtent aux institutions environ 60 000 dollars par an, soit 3 fois plus que les jeunes détenus. D’après de nombreux experts, multiplier les prisons pour vieux n’est d’ailleurs pas la meilleure solution pour régler le problème de la violence aux Etats-Unis, car ces détenus âgés, condamnés à la perpétuité incompressible, occupent des lits qui pourraient accueillir les jeunes délinquants qui, eux, représentent une menace réelle pour la société. Et si, d’après certains, ce système fonctionne au mépris de tout ce que l’on sait en matière de récidivisme, la société américaine en mal de vengeance n’est certainement pas prête à prôner la libération anticipée des prisonniers agés.