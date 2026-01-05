Sur les routes comme en ville, les délits routiers se multiplient. Excès de vitesse, conduite sous alcool, comportements agressifs : certains usagers ne respectent plus les règles les plus élémentaires. Qu’ils soient au volant d’une voiture, d’un scooter ou même d’une trottinette, ces conducteurs mettent en danger la sécurité de tous. Face à cette montée des incivilités, les forces de l’ordre redoublent d’efforts pour contrôler, sanctionner et maintenir l’ordre sur la voie publique.