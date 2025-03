Documentaire

Au Kirghizistan, dans la chaîne du Tian Shan, vit Hassan Bai’ake, l’un des derniers aigliers d’Asie Centrale. À 62 ans, il perpétue une tradition vieille de 3000 ans : la chasse au vol. Il y a un an, il a capturé un aigle royal et a récemment commencé à chasser avec cet animal qu’il vient de terminer de dresser. Au crépuscule de sa vie, il décide d’enseigner à son petit-fils Azat l’art des aigliers. L’initiation sera longue et difficile, car Azat devra apprendre à capturer un aigle sauvage, à le dresser et à chasser. Accompagné de son grand-père, Azat partira au sommet des montagnes kirghizes, à la recherche de lapins, renards et loups que leur aigle affrontera…

Réalisation : Vincent Gremillon