Documentaire

Max Chura Mamani descend des médecins personnels des souverains Incas qui régnaient sur les Andes avant la conquête espagnole.

Il connait sur le bout des doigts toutes les propriétés et secrets de mille plantes qui constitue sa pharmacopée. Dans son jardin à demi-sauvage à 3 000 m d’altitude, il enseigne son colossal savoir à Johnny, son fils adoptif et jeune disciple.

Ensemble, ils traverseront à pied les montagnes de villages en villages pour soigner les malades.

Extrait du film : « Kallawaya, fils de l’éclair – Patrimoine Immatériel »

Réalisateur : Jean Queyrat

Producer : ZED