Documentaire

Dans les rues, les plages et les favelas de Rio, l’amour prend mille visages. À Rio de Janeiro, l’amour ne suit aucun script. Il se crie dans les tribunes du Maracana, se chuchote au cœur des favelas, s’écrit sur la peau à coups d’aiguilles, se danse jusqu’à l’aube. Entre les traditions religieuses, les rituels chamaniques, la samba, le surf, les tatouages et la mode, ce documentaire donne la parole à celles et ceux qui vivent l’amour autrement.

De Pedra Bonita aux quartiers bohèmes de Santa Teresa, du balé charme sous les échangeurs aux clubs de samba fondés par des communautés discriminées, Love in Rio explore les multiples visages de l’amour brésilien, entre sensualité, identité et résistance.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS