Documentaire

Plus d’un milliard d’habitants, un État laïque, mais qui fut le berceau de grandes religions telles que l’hindouisme et le bouddhisme… l’Inde est à la fois unique et multiple. Elle a su tout au long de son histoire accueillir les apports des dynasties étrangères, des nouvelles religions, tout en conservant son âme et sa magie. Véritable kaléidoscope de religions, de rites, de légendes, d’époques et d’arts, l’Inde présente différents visages à qui la regarde. Au sud, l’Inde profonde, des villes sanctuaires, des impressionnantes processions hindoues et des grottes majestueuses d’Ellora Au nord, l’Inde du Gange et des Moghols, où se dressent des joyaux tels que le stupa bouddhique de Sanchi ou le mystérieux palais de marbre du Taj Mahal.

Réalisateur : Nicolas Thomä