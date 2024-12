Documentaire

L’Himalaya en toile de fond, les champs en terrasse et les ruisseaux font de la Vallée de Kangra un paysage digne des contes de fées. Et c’est en plein milieu de cette merveilleuse vallée que passe le train de Kangra, effectuant un trajet de 164 kms depuis Pathankot jusqu’à Joginder. Le train passe sur 971 ponts et sous seulement 2 tunnels. Le chemin de fer de Kalka à Shimla, le chemin de fer de la vallée de Kangra et le chemin de fer du Matheran font partie des chemins de fer indiens à voie étroite également surnommés affectueusement les „Toy Trains“. Ils serpentent lentement sur des rails étroits en traversant plusieurs centaines de ponts fabuleux et décrivent des courbes sur un trajet ponctué de tunnels dans les fascinants paysages de l’Himalaya. Présentant de magnifiques images haute définition (1080p), Peter Weinert, cinéaste réputé de la chaîne allemande ARD, entraîne les fans de chemin de fer mais aussi tous les amateurs de documentaires de voyage dans un monde à part.