À 10 000 kilomètres de la France, l’Afrique du Sud est devenue en quelque temps LA nouvelle destination tendance. Avec ses 300 jours de soleil par an, ses immenses plages de sable fin, ses animaux sauvages à portée de main et ses villes à l’américaine comme Cape Town, capitale bouillonnante de la mode et du design, le pays attire près de 10 millions de visiteurs par an. Plongée dans cet immense pays à l’ambiance cosmopolite et festive, au milieu de paysages de rêve qui attirent touristes et Français en quête d’une nouvelle vie.

Un documentaire de Elisabeth Bouteiller David Corre Elodie Ségalin