Quelle meilleure occasion qu’un mariage pour découvrir un pays, son histoire, sa religion et ses cultures? Aurélie et Laurent assistent à l’union de Padmini et Yashpal, un mariage princier en Inde.

La préparation du mariage va impressionner Aurélie et Laurent, à travers toutes les coutumes et traditions indiennes.

Réalisateur : Laurent Granier, Sébastien Oberlé