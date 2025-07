Documentaire

Douces Frances prend aujourd’hui la route de la région Centre, un concentré de raffinement et de verdure, entre le Val de Loire des rois de France et le Berry enchanteur. En Touraine, Xavier le maraîcher entonnera l’hymne de la biodiversité, qu’il célèbre jour après jour dans son « champ de pagaille ». Grimper aux arbres, c’est dans les cordes de Cédric, amoureux fou de tout ce qui a un tronc et des branches.

Au château de Villandry, la famille d’Henri a redonné toute sa superbe au fameux potager Renaissance. Dans ses champignonnières, Maurice a sculpté une incroyable ville souterraine. Au fil de la Loire, Jean nous invitera à voguer sur ce fleuve capricieux et fascinant. Avec Chantal, au château de Chaumont, le jardin fait son festival et il y en a pour tous les goûts ! Silence demandé dans la Brenne à l’heure de l’observation des oiseaux, et de la capture de la terrible écrevisse rouge. Dans le Berry, Bernard le luthier fera sonner ses vielles d’hier et d’aujourd’hui. Enfin, direction La Borne, le village des potiers où David célèbre l’art du thé.

Réalisateur : Xavier Lefebvre & Denis Dommel