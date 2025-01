Documentaire

Au cœur de la France, le Val de Loire est une terre rare et précieuse inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. Sur à peine 250 kilomètres, on découvre des lieux incroyables et des personnages exceptionnels. Une nature luxuriante, un fleuve majestueux, une multitude de châteaux chargés d’histoire et un terroir authentique font du Val de Loire une destination incontournable pour les amoureux de la France et de sa culture.

Réalisé par Julien Bur

© ANANDA – AMPERSAND