Jadis, ils régnaient sur leur royaume comme des seigneurs. Aujourd’hui, en Inde, les maharajas sont considérés comme de simples citoyens. Gaj Singh, deuxième du nom, lui s’accroche encore à la grandeur de ses ancêtres, les seigneurs de Jodpur. Pour préserver son immense patrimoine, il a dû se résoudre à ouvrir son fastueux palais aux visiteurs et a converti toute une aile en hôtel 5 étoiles. Voyage dans l’Inde des derniers Maharajas.