Documentaire

Charlotte nous emmène en Pays Catalan, elle a rendez-vous au bord de l’étang de Leucate avec Martine qui l’a invité à passer la journée avec elle.

Et comme elle le fait avec ses amis quand ils viennent lui rendre une petite visite, Martine propose à Charlotte de gouter la spécialité des étangs, les huitres et elle à son adresse.

Charlotte quitte Leucate pour aller un peu plus loin vers Barcarès pour y retrouver le club de rame de Martine, un peu de sport va nous faire le plus grand bien.

Et bien tout ça a mis Charlotte en appétit et Martine lui confirme qu’ici il y a une tradition que l’on ne peut pas manquer. Direction le cabanon d’Aimé pour prendre l’apéro autour d’un verre et d’une sardine grillée. Aimé n’a pas que des talents culinaires, et sa vie ressemble beaucoup à une aventure. Charlotte a envie d’en savoir un peu plus sur ces cabanons de pêcheurs.

La journée se termine, elle a été exceptionnelle et riche en histoires, grâce à la générosité de Martine, Aimé, José et de toute l’équipe des Barcarems.