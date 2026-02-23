Documentaire

Ce film parle d’un sud qui, au 12ème siècle, n’était pas la France. Il raconte la terrible répression qui frappa les cathares, la première croisade de Rome contre des chrétiens. L’action à un axe : Béziers, en partent des routes menant à la rencontre de femmes et d’hommes, de cette langue ancestrale, qui court depuis les rivages de la Méditerranée, vers les hautes vallées de l’Ariège, et jusqu’aux causses sauvages du Larzac.

Au fil du canal du Midi, c’est un rappel des belles années où le vin a prodigieusement enrichi le sud occitan, avant de le plonger dans la détresse. Mais aujourd’hui des hommes acharnés, courageux, écrivent d’autres belles pages de ce sud viticole…

Auteur : Éric Lamy

Un documentaire de Guy Cousteix & François Calderon

