Documentaire

Le jeu, sous toutes ses formes, a traversé les âges de l’histoire des hommes. De la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, les jeux ont évolué de manière inimaginable. Néanmoins, il reste des classiques comme les jeux de cartes qui remontent, supposément, au 12 ème siècle. Plusieurs hypothèses subsistent mais il semble que la plus probable serait l’importation de cartes à jouer du Proche-Orient jusqu’en Europe au 14 ème siècle. Depuis là, les cartes ont bien changé mais le concept reste similaire. Faisons un petit tour à travers les époques.

Le commencement

Au 14 ème siècle, les jeux de cartes étaient réservés à l’élite de la société. Elles étaient peintes à la main et de ce fait trop chères pour les simples vivants, qui manquaient également de temps pour jouer. Néanmoins, il n’est pas difficile d’imaginer que chaque classe trouvait un moyen de fabriquer ses propres cartes, même moins sophistiquées, sur divers supports. Très vite, les jeux de cartes ont du succès et des fabricants se lancent dans la création de cartes en plus grandes quantités.

L’évolution du support et des symboles

Le support papier étant bien moins répandu qu’aujourd’hui, les cartes étaient d’abord gravées sur du bois et plus tard sur de la pierre. Puis, l’imprimerie a révolutionné la société et les jeux. Lorsque le papier a finalement été utilisé, il était considéré comme un matériau précieux. Les cartes n’étaient imprimées que sur une seule face laissant la seconde blanche. Il n’est donc pas rare de retrouver sur le côté verso des cartes de cette époque des inscriptions, certificats ou mots d’amour. Bien que certains aspects du jeu aient été établis rapidement, les symboles imprimés dessus ont beaucoup changés. Souvent par pays ou commune, les 4 couleurs et symboles que nous avons actuellement (trèfle, cœur, carreaux et pique) ont varié mais c’est en France que ceux-ci ont été adoptés définitivement en premier.

De nos jours