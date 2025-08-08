Bienvenue dans la péninsule du Kamtchatka, une région isolée et difficile d’accès en Russie. Nous voyagerons à travers l’ouest de cette terre sauvage, à cheval et transportant près de 200 kilos de matériel pour vivre en autonomie. Notre objectif est d’atteindre la rivière Itcha, réputée pour sa population abondante de saumons, afin d’observer et filmer des ours bruns sauvages. En chemin, nous rencontrerons des chasseurs, des éleveurs de rennes et des pêcheurs qui nous partageront leurs connaissances sur les ours et la vie dans cette région unique du Kamtchatka.