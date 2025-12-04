La Californie comme vous ne l’avez jamais vue : rêves, excès et liberté brute. Le film traverse la Californie sous toutes ses facettes, depuis la puissance culturelle de Los Angeles jusqu’aux contrastes humains de Venice Beach. On découvre les coulisses d’Hollywood, les extravagances de ses stylistes, les lieux mythiques fréquentés par les stars, mais aussi un quotidien plus brut : dresseurs d’animaux, travailleurs du spectacle, rêveurs désabusés et communautés excentriques. Plus au nord, San Francisco révèle son ancrage asiatique, tandis que Monterey plonge dans la recherche scientifique. Entre montagnes sauvages, cowboys modernes et bikers nostalgiques de liberté, la Californie se dévoile comme un territoire d’excès, d’innovation et de rêves tenaces.
Un documentaire de Antoine Lassaigne
© BSF