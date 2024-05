Documentaire



Les images données de l’Afrique aujourd’hui en Occident renvoient à deux extrêmes : d’un côté celles d’une terre en proie aux guerres, aux famines et aux épidémies ; de l’autre celles d’un paradis perdu où une sorte de sagesse ancestrale préserverait les hommes et la nature des méfaits de notre civilisation. Décidément, les caricatures ont la vie longue : on rencontrait déjà ces fantasmes dans les premiers écrits des voyageurs au XIXème siècle !

Pourtant l’Afrique est évidemment infiniment plus riche, plus dynamique et plus complexe. C’est à la rencontre de cette Afrique en marche, industrieuse et métissée que nous souhaitons aller à travers ces reportages.

Et quels lieux plus exemplaires d’une Afrique en mouvement que les ports d’Afrique ?

Portes d’ouverture vers le monde extérieur et la modernité, ils sont aussi les sas d’entrée vers le continent, vers ses richesses intérieures et sa mosaïque d’hommes et de cultures. Les ports africains rassemblent l’histoire, les rêves et l’avenir de l’Afrique.

Un documentaire de Joel CALMETTES