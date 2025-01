Documentaire

Bienvenue au Ladakh dans les faubourgs de Leh, ville-carrefour de cette région du Nord du Cachemire, situé au pied de l’Himalaya. Bienvenue dans la famille de Rigzen. Au premier étage de la maison, Tsiwang, la mère de Rigzen, est levée bien avant ses enfants et s’active à préparer le petit-déjeuner pour toute la famille. Phuntzok , son père bien que clère de notaire et fonctionnaire d’état, se rend à l’étable pour nourrir et faire sortir les DZO et les DZOMO, bovidés hybrides entre le Yack et le bœuf. Âgé de six ans, Rigzen est le dernier d’une fratrie de 4 enfants. Il partage sa chambre et son lit avec son grand frère de douze ans. Après la toilette et un shampoing à l’eau froide, Rigzen peut prendre son petit-déjeuner préparer par Tsiwang. Au menu, des masalas. Sortent de petits pains qui composent avec les omelettes, la confiture et les raviolis tibétains, l’essentiel de l’alimentation et du petit-déjeuner. Il est ensuite temps pour Rigzen d’enfiler son uniforme, une tradition héritée de la colonisation britannique. Autrefois, la scolarité des enfants dans la région du Ladakh n’était assurée que par les monastères. Aujourd’hui, le gouvernement indien a mis en place un système scolaire laïc. Mais le bouddhisme est omniprésent dans la région est la famille de Rigzen ne saurait démarrer sans une offrande aux dieux et une prière.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Emmanuel Réau