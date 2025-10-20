Documentaire

A l'écart du Japon urbanisé et futuriste formé par ses quatre îles principales, il y a des milliers de confettis perdus au milieu de la mer où le temps semble s'être arrêté. Entre nature et sacré, la découverte de quatre de ces petites îles méconnues emporte le voyageur dans un périple exaltant et inoubliable.

Centre spirituel ou paradis sauvage, havre tropical ou gardienne de traditions, chacune de ses îles livre à sa manière un Japon surprenant.

Titre : Japon, les îles méconnues

Un film de Jean Hubert Martin

©Ampersand