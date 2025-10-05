Documentaire

Les Pygmées Baka sont comme des elfes. Ils vivent dans la forêt, cachés dans leurs huttes faites de larges feuilles. Personne ne connaît mieux qu’eux la grande forêt équatoriale africaine : ils chassent au filet et récoltent le miel sauvage à des hauteurs vertigineuses.

Aussi et surtout, ils chantent des chants polyphoniques dont la texture musicale unique a fasciné les plus grands musiciens. Ces chants expriment leur croyance dans les esprits de la forêt. En chantant, les pygmées transmettent à leurs enfants une extraordinaire leçon de vie.

Extrrait du film « Opéra Baka »

Direction: Jean Queyrat

Production: ZED