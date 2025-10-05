Les Pygmées Baka sont comme des elfes. Ils vivent dans la forêt, cachés dans leurs huttes faites de larges feuilles. Personne ne connaît mieux qu’eux la grande forêt équatoriale africaine : ils chassent au filet et récoltent le miel sauvage à des hauteurs vertigineuses.
Aussi et surtout, ils chantent des chants polyphoniques dont la texture musicale unique a fasciné les plus grands musiciens. Ces chants expriment leur croyance dans les esprits de la forêt. En chantant, les pygmées transmettent à leurs enfants une extraordinaire leçon de vie.
Extrrait du film « Opéra Baka »
Direction: Jean Queyrat
Production: ZED