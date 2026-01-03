Documentaire

De l’autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l’Antarctique aux limites de l’océan pacifique, se déploie un territoire naturel à nul autre pareil : la Nouvelle-Zélande.

Ce joyau du Pacifique n’est pas épargné par le réchauffement climatique, par la présence humaine et une agriculture de masse souvent dévastatrice.

Le peuple Maori entretient un lien très particulier avec cette terre, sa faune et sa flore, considérées comme des membres de leur famille.

Aujourd’hui, en renouant avec leurs coutumes et leurs valeurs ancestrales, les Maoris remettent la nature au premier plan et montrent la voie. À l’exemple de la victoire acquise pour le fleuve Whanganui que les tribus Maoris ont fait élever au rang d’entité juridique humaine. Une première dans le monde.

Documentaire : Nouvelle-Zélande, La reconquête Maori – Episode 2 : Joyau du Pacifique (2018)

Un documentaire de Pierre Belet

