Suivez une expédition inédite dans le Grand Nord, où Arnaud Tortel et Rodolphe André tentent de traverser l’Arctique, dans des conditions extrêmes. De la Sibérie au nord du Canada, ils affrontent des températures glaciales, la banquise mouvante et les dangers du réchauffement climatique. Une aventure aussi captivante qu’inattendue, entre moments de solitude, défis physiques et enjeux humains. Découvrez l’intensité de cette traversée au pôle, entre éclats de joie et instants de désespoir.