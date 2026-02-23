Documentaire

La mousson est un phénomène climatique qui se produit chaque année en Inde. Pour certains, c’est le plus grand spectacle sur terre. Pour d’autres, c’est le symbole de la vie. On dit qu’elle est l’âme de l’Inde. Ce film raconte le voyage de la mousson à travers l’Inde, des rives de l’Océan Indien jusqu’au contrefort de l’Himalaya. Chaque année, vers la fin du mois de mai, la mousson marque la fin de la saison sèche en Inde…

Depuis des millénaires, la mousson unit et réunit chaque année les populations de tout le sous continent indien. Elle est une clé pour comprendre ce qui les tient ensemble malgré la religion, la culture, les barrières sociales, la géographie …

Un documentaire de Sturla GUNNARSSON

