Documentaire

Aux confins du Bhoutan, petit royaume bouddhiste perdu entre le Tibet et l’Inde, les moines de Drametse se retrouvent chaque année dans la montagne pour se préparer à plusieurs jours de danse et de méditation.

Portant des robes monacales et des masques en bois, ils exectuent une danse sacrée : la danse des masques, qui leur permet de se purifier et de se détacher d’émotions négatives comme la peur, l’envie ou la colère.

Descendant d’une grande lignée de danseurs, Thugten, 23 ans, est maître de danse au monastère de Drametse. Avec l’aide de son maître, Meme Badge, il prépare ses jeunes élèves pour le festiva et leur enseigne une chorégraphie, transmise de génération en génération.

Documentaire : Patrimoine Immatériel – La danse céleste du Bhoutan

Réalisation : Florence Tran

