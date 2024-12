Documentaire

Entourée de montagnes et du désert, Mascate, la capitale portuaire du sultanat d’Oman, est située sur la côte du golfe d’Oman. Son histoire remontant à l’antiquité, elle mêle gratte-ciel et centres commerciaux chics à des monuments historiques juchés sur les falaises, comme les forts portugais du XVIe siècle Al-Jalali et Al-Mirani, au-dessus du port de Mascate. Moderne et revêtue de marbre, la Grande Mosquée du Sultan Qaboos est ornée d’un dôme de 50 mètres de haut et d’un superbe tapis persan. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9