Documentaire

Nous vous proposons aujourd’hui une visite un peu particulière avec 3 charmantes nazairiennes. Elles s’appellent Marie, Fanny et Géraldine et nous les avons rencontrés grâce à leur blog « les petites berniques ». Elles aiment leur ville et elles aiment en parler !

Au programme, une visite de leurs endroits préférés pour se balader, faire des photos, prendre un verre…

Des fresques du quartier du petit Maroc en passant par les jolies maisons du quartier de la Havane jusqu’aux étangs du bois Joalland, vous allez découvrir une ville attachante.

Avant de se quitter, les filles nous réservent une petite surprise, l’un des plus beaux couchers de soleil de la région dans le Parc Naturel Régional de Brière.